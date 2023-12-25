Malatya\'da 507 bin 538 vatandaşa psikososyal destek sağlandı

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, psikososyal destek kapsamında Malatya'da 507 bin 538 bin vatandaşa ulaşıldığını belirtti.

İl Müdürlüğü tarafından Konteyner Kentlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 28'i sabit 21'i mobil ekip ile toplam 49 çalışma alanında 507 bin 538 bin vatandaşa ulaşıldığını söyledi.

Psikososyal destek kapsamında hane görüşmeleri, bireysel görüşmeler ve sosyal iyileştirme çalışmaları başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ile sahada faaliyetlere devam ettiklerini belirten Çeçen, "Konteyner Kent alanında kalan çocuklara yönelik hijyen, mahremiyet, toplumsal yaşam kuralları kapsamında eğitimler ve eğitimi pekiştirecek etkinlikler düzenlenmektedir. İl geneli ve konteyner kent alanlarında yetişkinlere yönelik; kadına yönelik şiddetle mücadele, aile içi iletişim, bağımlılıkla mücadele, değerler eğitimi, ebeveyn yönelimi, erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele, çocuk yetiştirmenin önemi, mahremiyet, çocuk ihmal ve istismarını önleyici tedbirler eğitimler düzenlenmektedir. İl Müdürlüğü olarak saha da 91 personelimizle çalışmalarımız aralıksız sürmektedir" diye konuştu. - MALATYA