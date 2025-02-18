(MALATYA)- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Kelam Sokak'ta meydana gelen ağıl yangınında 25 küçükbaş hayvan telef oldu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Kelam Sokak'ta bir ağılda yangın çıktı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında ağılda bulunan 10 büyükbaş koyun ve 15 yavru kuzu telef oldu.
Yangının çıkış nedeni ise henüz tespit edilemedi. İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından incelemelerini sürdürüyor.
Son Dakika › Yerel › Malatya'da Ağılda Yangın: 25 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?