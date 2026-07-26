Malatya protokolünü buluşturan düğün - Son Dakika
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Malatya protokolünü buluşturan düğün

Malatya protokolünü buluşturan düğün
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Malatya Sonsöz Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi Ali Er'in oğlu Tarık Alperen Er ile Uzm. Dr. Fatma Bengisu Baran, kent protokolünün geniş katılımıyla düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Malatya Sonsöz Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi Ali Er'in oğlu Tarık Alperen Er ile Uzm. Dr. Fatma Bengisu Baran, düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Kent protokolünü bir araya getiren düğüne çok sayıda davetli katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve önceki dönem Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Esnaf ve SanatkArlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Baro Başkanı Onur Demez, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Alkışlar eşliğinde salona giren Tarık Alperen Er ile Fatma Bengisu Baran çifti, davetlilerin tebriklerini kabul etti. Nikah töreninin ardından genç çift davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gece boyunca misafirleriyle yakından ilgilenen Er ve Baran aileleri bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Düğün töreni, müzik eşliğinde devam eden kutlamaların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya protokolünü buluşturan düğün - Son Dakika

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