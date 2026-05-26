Malatya'da Bayram Arifesinde Şehitlik Ziyareti

26.05.2026 17:51  Güncelleme: 18:14
Malatya'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti düzenlendi. Protokol üyeleri ve şehit aileleri kabirlere karanfil bırakıp dualar etti. Vali Yavuz, şehitlerin önemine vurgu yaparak bayram mesajı verdi.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yapıldı. Protokol üyeleri ile şehit ailelerinin katıldığı programda şehit kabirlerine karanfil bırakılarak dualar edildi.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte, il protekolü ve aileler şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Ziyarete, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Garnizon Komutanı Vekili ve 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, daire müdürleri ile çok sayıda şehit yakını katıldı.

Protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dualar edildi.

Programda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, şehitlik makamının yüceliğine dikkati çekerek, "Şehitlerimizle kıyamet gününde inşallah beraber haşrolmayı nasip etsin. Aileleriyle, evlatlarıyla, eşleriyle, yetimleriyle cennetinde buluştursun diye dilek ve niyazda bulunuyorum. Şunu unutmamalıyız ki; şehitlerin bize ihtiyacı yok, bizim şehitlere ihtiyacımız var. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, bilakis onlar diridirler ama siz bilemezsiniz' ayetikerimesinin sırrı da tam da bunu ifade eder" dedi.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel günler olduğunu belirten Vali Yavuz, "Görev yaptığım bütün illerde toplumumuzun tüm kesimlerini bir araya getirmeye, kucaklaştırmaya çok büyük bir özen gösterdik. Özellikle orada buluşmak, kucaklaşmak, kırgınlıkları da ortadan kaldırmak biliyorsunuz bayramların en önemli özelliği. Diğer taraftan da fakirin, fukaranın, yetimin gözetildiği günlerdir. Zaten bu idrak içerisinde olursak, eminim bu ziyaretimiz çok daha anlamlı hale gelir" ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, konuşmasının sonunda programa katılan şehit aileleri ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: ANKA

