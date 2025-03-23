Malatya'da CHP Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçimi Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi, Malatya'da yoğun katılımla devam ediyor. 35 sandıkta yaklaşık 12 bin üyenin oy kullandığı Malatya'da dayanışma sandıklarında yoğunluk yaşanıyor. Oy kullanmak için gelen bir vatandaş, "Çok yanlış yaptılar. İmamoğlu gelecekte bu ülkenin cumhurbaşkanı olacak başkanlardan biri. O yüzden bilmiyorum çok yanlış yaptılar" dedi.

Malatya'da CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılım devam ediyor. Oy kullanmak için gelen vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

"Çok yanlış yaptılar"

Sandık başında oy kullanmak için sıra bekleyen CHP üyesi vatandaş, "Yanlış yaptılar. Çok yanlış yaptılar. İmamoğlu gelecekte bu ülkenin cumhurbaşkanı olacak başkanlardan biri. O yüzden bilmiyorum çok yanlış yaptılar" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Öncelikle bu haksızlığa hukuksuzluğa karşı Malatya sandık başında. Ekrem İmamoğlu'na Türkiye'ye yapılan haksızlığın karşısındayız. Yan yanayız, omuz omuzayız, meydanlardayız, sokaklardayız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Okay Demirhan, şunları söyledi:

"Bir defa bu demokrasinin katliamı demektir. Seçilmiş bir insanın tutuklanması yani bu akıllara zarar bir olaydır. Adalet herkese lazım. Adalet güzeldir. Hele hele devlet büyüklerinde olursa daha güzeldir. Bir toplum sevgiyle kaynaşır, adaletle yaşar. Dürüst çalışmakla ayakta kalır. Adalet anlayışı çok derin, herkese lazım siz kantarın topuzunu bozarsanız gün gelir o topuzu bozulan kantar sizi de tartar."

"Mutlaka bir dayanışmanın olması gerekir"

Dayanışma sandığında oy kullanmak için sıra bekleyen Emek Partisi Malatya İl Yöneticisi Hasan Bali, "Demokrasi güçlerinin toparlanması, birleşik cephenin oluşması gerekiyor bu aşamada özellikle diktatörlüğe karşı mücadele geliştirmek gerekir. Biz o yüzden İmamoğlu'na destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Dayanışma sandığında kızıyla oy kullanma sırası bekleyen kadın ise gözyaşları içinde, "Bu halimiz ne. Bu halimiz ne olacak. Bak benim kızım ağlıyor. Biz gece gündüz ne yemek yiyoruz ne de yatıyoruz. Bu halimiz ne olacak" ifadelerini kullandı.