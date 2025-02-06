Malatya\'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni Düzenlendi

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Asrın felaketinde Malatya'da yaşamını yitirenler çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kentteki ilk resmi anma töreni 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı alanında yapıldı.

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Malatya'da hayatını kaybeden bin 237 vatandaş için anma programları düzenlendi. Kentteki ilk resmi anma töreni Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde bulunan Hakimbey Apartmanının alanında yapıldı. 78 kişiye mezar olan apartmandan geriye kalan boş arazide gerçekleşen törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile protokol üyeleri ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için dua edildi. Duanın ardından protokol üyeleri, hayatını kaybedenlerin anısına alana karanfil bıraktı. - MALATYA