Malatya'da Don Felaketi Tarımı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Malatya'da Don Felaketi Tarımı Tehdit Ediyor

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Malatya'da eksi 6 dereceye inen sıcaklar kayısıda don hasarına yol açtı, zarar tespiti başlatıldı.

12.04.2025 14:15
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(MALATYA) - Malatya ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağışı ve ardından eksi 6 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle tarımsal ürünlerde don felaketi yaşandı. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "Malatya'nın 13 ilçesinde de maalesef artık meyve kaybıyla beraber ağaçlarda da filiz kayıpları, yaprak kayıplarını da buradan hep beraber görebiliyoruz" dedi.

Malatya'da dün akşam saatlerinde başlayan kar ve fırtına sonrası hava sıcaklığının eksi 6 derecelerin altına inmesi sonucu il ekonomisini ayakta tutan ve ülkenin önemli ihracat kalemlerinde olan kayısıda don felaketi yaşandı. Vali Seddar Yavuz sosyal medya X hesabındaN, "Kıymetli Malatyalı kardeşlerim, ilimizde olumsuz hava koşulları ve don nedeniyle kayısı başta olmak üzere tarımsal üretimde zararların oluştuğu görülmektedir. Zarar tespit çalışmalarına başlanılmıştır ve üreticimizin yanında olacağız" paylaşımı yaptı.

"Çok büyük bir tarımsal doğal afetle karşı karşıyayız"

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, kayısı bahçesinde yaptığı incelemelerin ardından felaketin boyutunu şu ifadelerle kaydetti:

"Donun kapsadığı alan, öğrendiğimiz kadarıyla çok geniş. Bölgesel bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun, bütün üreticilerimize çok geçmiş olsun. Dün akşam saatlerinde başlayan bir kar yağışı ve beraberinde gecenin ilerleyen saatlerinde de çok şiddetli bir donla karşı karşıya kaldık. Kayısıda sabahın ilk saatlerinde sahada yaptığımız çalışmalarda hasarın boyutlarını yeni yeni görmeye başladık aslında. Çok ciddi anlamda, çok büyük bir tarımsal bir doğal afetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla üreticilerimize tekrar buradan çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. B ugün yaşadığımız şey artık tamamen, maalesef, bütün mahsulü kaybettik. Burada lokal bir hadise söz konusu değil; genel bir, aslında, hadise söz konusu. Malatya'nın 13 ilçesinde de maalesef artık meyve kaybıyla beraber ağaçlarda da filiz kayıpları, yaprak kayıplarını da buradan hep beraber görebiliyoruz. Bundan sonra, özellikle çok hızlı bir şekilde üreticinin yaralarını sarabilecek önlemlerle, çok hızlı bir şekilde bir kriz masası kurup, en üst perdeden mutlaka bakanlık nezdinde de merkezi hükümete yaşadığımız bu problemi taşıyacağız."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Don Felaketi Tarımı Tehdit Ediyor - Son Dakika

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