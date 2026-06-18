Taşımacı esnafından Ulaşım Daire Başkanı Yel\'e hayırlı olsun ziyareti

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ile Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yöneticileri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Sümeyye Yel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, kentte toplu taşıma sektörünün mevcut durumu, esnafın talepleri ve çözüm önerileri ele alındı.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Ali Kızılca, oda yöneticileri ve esnaf temsilcileriyle birlikte Ulaşım Daire Başkanı Sümeyye Yel'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede minibüs, taksi ve servisçi esnafının karşılaştığı operasyonel sorunlar, güzergah talepleri ve mevzuattan kaynaklanan aksaklıklar masaya yatırıldı. Toplu taşıma hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli sunulabilmesi amacıyla belediye ile meslek odalarının koordinasyon içerisinde çalışmasının önemine vurgu yapıldı.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi adına iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Minibüs, taksi ve servisçi esnafımızın talep, sorun ve çözüm önerilerini karşılıklı istişare ettik. Malatya'da toplu taşıma hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli yürütülmesi için ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla hareket etmenin önemini bir kez daha vurguladık. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın menfaatini esas alan her türlü çalışmaya katkı sunmaya devam edeceğiz. Ulaşım Daire Başkanımız Sayın Sümeyye Yel'e misafirperverliği için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" diye konuştu. - MALATYA