Malatya'da Esnaf ve Tarım Birliği - Son Dakika
22.05.2026 20:09
Tarım Platformu Başkanı Akın, MESOB Başkanı Keskin'i ziyaret ederek birliktelik mesajı verdi.

Malatya Tarım Platformu Başkanı ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, beraberindeki Genç Girişimci Grubu üyeleriyle birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Yeniden başkanlığa seçilen Keskin'i tebrik eden Akın, yeni dönemin esnaf camiasına hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya'nın kalkınması için sahadaki tüm paydaşlarla uyum içinde çalışmaya önem verdiklerini belirtti. Keskin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sahada aktif olarak çalışma yapan değerli kardeşim İhsan Akın'ın beraberinde genç kardeşlerimizle birlikte gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür ediyorum. Genç girişimcilerimizin kurumsal olarak bir arada olması ve Malatya'da bu yönde bir hareketliliğin olması bölgemiz için önemli bir noktadır. Malatya'mız için istişare içinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hepimizin gayesi Malatya'ya, Malatyalılara ve ülkemize hizmet etmektir."

Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın ise Şevket Keskin'in esnaf camiası için yürüttüğü çalışmaların önemine değinerek, yeniden güven tazelemesinden dolayı tebriklerini iletti. Akın, "Malatya'nın yerel dinamikleri arasındaki bu birliktelik, şehrimizin ticari ve tarımsal geleceği için kritik bir öneme sahiptir. MESOB Başkanımız Sayın Şevket Keskin'e yeni döneminde başarılar diliyoruz" dedi.

Görüşmede ayrıca, Malatya ekonomisinin lokomotifi olan tarım ve esnaf sektörlerinin ortak projelerde buluşması ve genç girişimcilerin bu süreçlere aktif katılımı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Malatya, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
