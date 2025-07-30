Malatya\'da Fırıncılar Kavurucu Sıcakla Mücadele Ediyor

Kavurucu sıcakların hakim olduğu Malatya'da fırın ustaları 300 dereceyi bulan fırın ateşi karşısında zorlu mesailerini sürdürüyor.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumuz etkiliyor. Kavurucu sıcaktan en çok etkilenen fırıncılar ise tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek sıcaklıkla birlikte kızgın ateşe maruz kalan fırıncı esnafı, bol sıvı tüketerek serinlemeye çalışıyor.

Aşırı yüksek sıcaklıkta zor şartlar altında mesai yaptıklarını belirten fırın ustaları, vatandaşların sofralarına ekmek ulaştırabilmek için özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Yıllardır pide fırınlarında çalışan Yusuf Akyol ve Hizbullah Karaköy, yaz aylarında işlerinin daha da ağırlaştığını belirterek, "340 dereceyi bulan sıcaklıkta işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu şartlar altında çalışmak gerçekten kolay değil" dedi.

İşletme sorumlusu Hamza Aslan ise sıcaklığın etkisini azaltmak için sürekli sıvı tükettiklerini kaydederek, "Adeta su ile karın doyuruyoruz. İşimiz gerçekten çok zor" diye konuştu. - MALATYA