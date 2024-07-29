Malatya'da iki ayrı noktada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Malatya'da iki ayrı noktada çıkan yangın korkuttu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Gölpınarı Mahallesi'nde bahçelik alanlarda ve Karapınar Mahallesi mevkiinde çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangınlar yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

29.07.2024 21:49
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Malatya'da iki ayrı noktada çıkan yangın korkuttu

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınarı Mahallesinde bahçelik alanlarla henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Karapınar Mahallesi mevkiinde çıkan örtü yangınına da müdahale eden ekipler yangıları yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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