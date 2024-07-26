Malatya'da kayısı fiyatlarında istikrar arayışı sürüyor - Son Dakika
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Malatya'da kayısı fiyatlarında istikrar arayışı sürüyor

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Malatya'da dünya kuru kayısı üretiminin lider olduğu dönemde, üreticiler fiyatlarda istikrar bekliyor. Hasat döneminde yaşanan fiyat gerilemesi çiftçileri mağdur ederken, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım yapması talep ediliyor. Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı, kayısının hak ettiği değeri bulamadığını belirterek, üreticilerin zor şartlarda ürettiği kayısıya sahip çıkılmasını istedi.

26.07.2024 21:19
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Malatya'da kayısı fiyatlarında istikrar arayışı sürüyor

MALATYA - Dünya kuru kayısı üretiminde liderliği elinde bulunduran Malatya'da yeni dönem hasat devam ederken, üreticiler bir önceki yıla kıyasla ürün fiyatlarında önemli bir gerilemenin yaşandığını belirterek, fiyatlarda istikrar beklediklerini söyledi.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da kent ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendirilen kayısıda hasat devam ederken, fiyatlarda istikrar talep eden üreticiler bir önceki yıla kıyasla ürün fiyatlarında önemli bir gerilemenin yaşandığını belirterek, fiyatlarda istikrar beklediklerini söyledi.

Akçadağ ilçesinde Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç'ın da katıldığı programda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeni dönem için alım yapması da talep edilirken, hasat döneminde gerileyen kuru kayısı fiyatlarının çiftçiyi mağdur ettiği vurgulandı.

Programda konuşan Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, kayısının hak ettiği değeri bulamadığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeni dönem için alım yapması beklediklerini söyledi.

Kılıç, üreticilerin depreme rağmen üretime devam ettiğini hatırlatarak, zor şartlar altında üretilen kayısıya sahip çıkılmasını istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da kayısı fiyatlarında istikrar arayışı sürüyor - Son Dakika

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