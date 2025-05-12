Malatya'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

(MALATYA)- Malatya'da 13 Mayıs Salı günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve fırtına riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ili genelinde 13 Mayıs 2025 Salı günü için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların gece saat 01.00'den itibaren başlayarak aynı gün saat 23.00'e kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile birlikte kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.