Malatya'da Metamfetamin Operasyonu - Son Dakika
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Malatya'da Metamfetamin Operasyonu

07.07.2026 09:12
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Malatya'da yapılan operasyonda 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da polis ekiplerince Kale Uygulama Noktası'nda durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili emniyetteki işlemler sürüyor.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Güvenlik, Malatya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Metamfetamin Operasyonu - Son Dakika

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