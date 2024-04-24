Malatya\'da öğrencilerden Gazze\'ye destek etkinliği

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Malatya'da öğrenciler okullarında düzenlediklerini etkinlik ile elde ettikleri geliri Gazze'ye gönderecekler.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü öğrencileri tarafından Gazze'ye destek amacıyla okul bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerin düzenlediği etkinliğe aileler, öğretmen ve idareciler de destek verirken çevredeki birçok okul öğrencileri de alışveriş yaprak destek oldu. Katılımın yoğun olduğu etkinlikle hazırlanan yiyecek ve içecekler kısa sürede tükenirken elde edilen gelirin Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nuri Yanbay, Gazze'de devam eden zulümden dolayı öğrencilerin, öğretmen ve velilerin desteği ile hayır çarşısı düzenlediklerini belirterek, "Elde ettiğimiz gelirleri Gazze'ye bağışlayacağız. Duyarlılıklarından dolayı tüm velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Başta Gazze olmak üzere dünyada zulüm gören bütün insanlara karşı bir duyarlılık seviyesinin yükseltilmesini istedik. Maksat hasıl olmuş İnşallah. Emeği, katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Katılım çok güzel. Komşu okullardan, idarecilerimizden, milli eğitimden, belediyeden misafirlerimiz oldular. Destek verdiler. Gelenlerin keseleri dolu olsun. Allah hayırlarını kabul et İnşallah" şeklinde konuştu. - MALATYA