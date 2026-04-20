Malatya'da Okullarda Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı okul saldırılarının ardından Malatya'da eğitim-öğretim kurumları haftaya yoğun güvenlik önlemleri altında başladı.

Türkiye'yi yasa boğan olayların ardından Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik çalışma başlattı. Eğitim camiasından gelen tepkiler ve dayanışma çağrıları üzerine, ülke genelinde okullarda ek önlemler devreye alınırken, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

Malatya'da öğrenciler yeni haftayı Türk bayraklarıyla karşıladı, öğretmenlere ise karanfil verildi. Yeşilyurt ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ve Türk Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Fevzi Şahin, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bakır, yaptığı konuşmada, yaşanan acıların derin izler bıraktığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada bir araya gelirken yüreğimizde büyük bir hüzün var. Kaybettiğimiz öğretmenlerimizin ve yavrularımızın acısı hepimizin ortak acısıdır. Ancak hayatın devam ettiğini ve çocuklarımızın en güvenli yer olan okullarda olması gerektiğini biliyoruz. Okullar sadece eğitim verilen yerler değil, aynı zamanda toplumun kalbidir. İnsan insanla iyileşir, yaralarımızı da yine birlikte saracağız. Devletimiz gerekli tüm tedbirleri almıştır, bizler de sahada bu tedbirlerin en iyi şekilde uygulanması için çalışıyoruz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde aşacağımıza inanıyorum. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın."