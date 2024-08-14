Malatya'da rezerv alan istemeyen vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika
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Malatya'da rezerv alan istemeyen vatandaşlar tepki gösterdi

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde rezerv alan istemeyen vatandaşlar bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, rezerv alan çalışması istemediklerini belirtti.

14.08.2024 18:38
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(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde rezerv alan istemeyen vatandaşlar bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Doğan Tunç "Biz kesinlikle rezerv alan istemiyoruz. Hafif hasarlı evlerimizin elimizden alınmasını istemiyoruz. Biz gidip konteynerlerde iki yıl kalmak istemiyoruz ve yeniden bir borçlanma içine girmek istemiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin büyük hasar bıraktığı Malatya'da rezerv alan ilan edilen mahallerde çalışmalar başladı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde vatandaşlar mahallelerinin rezerv alana girmesine tepki gösterdi. İnönü Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezi önünde toplanan Kiltepe Mahallesi sakinleri, mahallelerinde rezerv alan çalışması istemediklerini yaptıkları basın açıklaması ile duyurdu.

Kiltepe Mahalle sakinlerinden Aliseydi Polat duruma tepki göstererek şunları söyledi:

"Eğer ki mahalle sakinlerinin büyük çoğunluğu rezerv istemediği takdirde bu rezerv alanın kaldırılacağı söylendi. Biz de bunun üzerine mahallemizde rezerv alan giren bölgelerde imza toplayıp istemediğimizi açık şekilde belirttik. Gönderdiğimiz dilekçe ve imzalar azınlık olarak belirtildi. Kiltepe Mahallesi bin 400 hane olabilir, eğer siz istemeyen kişileri bin 400 hane üzerinden hesap yaparsanız evet azınlığız. Fakat Kiltepe Mahallesi'nin bin 400 hanesi rezerv alan değil ki, diğer kişilerde itiraz etsin. Bunu neden baz alıyorsunuz? Kiltepe Mahallesi'nde rezerv alan ve arsa sayısı 200 civarı. Bu 200 hane yüzde 90'ı rezerv alan istemiyor. Zaten bununla ilgili dilekçe ve imzalarımızı gönderdik. Bizim şahsımız, adımıza tapulu olan yerlerimiz. Biz bunu satmak istemiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız."

"Yeniden bir borçlanma içine girmek istemiyoruz"

Diğer bir mahalle sakini olan Doğan Tunç ise rezerv alan uygulamasının hukuka aykırı olduğunu, vatandaşın tapulu malından vazgeçmeyeceğini belirterek, "Biz Kiltepeli olarak kesinlikle rezerv alan istemiyoruz. Bahçeli evlerimizin elimizden alınmasını istemiyoruz. Hafif hasarlı evlerimizin elimizden alınmasını istemiyoruz. Biz gidip konteynerlerde 2 yıl kalmak istemiyoruz ve yeniden bir borçlanma içine girmek istemiyoruz. '70 yaşındaki bir insan ben borçlanmak istemiyorum, evimde yaşamak istemiyorum' diyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da rezerv alan istemeyen vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika

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