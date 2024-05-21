Malatya'da rezerv alan toplantısında tartışma çıktı - Son Dakika
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Malatya'da rezerv alan toplantısında tartışma çıktı

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Malatya'da rezerv alan ilan edilen mahallelerdeki yapıların durumlarıyla ilgili yapılan toplantıda tartışma çıktı. Vatandaşlar yerinde dönüşüm yapamadıklarından yakındı.

21.05.2024 15:46  Güncelleme: 15:52
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(MALATYA)- Malatya'da rezerv alan ilan edilen mahallelerdeki yapıların durumlarıyla ilgili yapılan toplantıda tartışma çıktı. Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'in yaptığı toplantıda vatandaşlar yerinde dönüşüm yapamadıklarından yakındı.

Malatya'da rezerv alan ilan edilen mahallelerdeki yapıların durumuna ilişkin yaptığı toplantıda zaman zaman gergin anlar yaşandı. Toplantı salonunun yetersiz kalmasının yanı sıra, yeni rezerv alan talebinin alınmaması ve katılımcılara yeterince sürenin tanınmaması tansiyonu yükseltti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi nikah salonunda bugün gerçekleştirilen rezerv alan bilgilendirme toplantısına katılım yoğun oldu. Vatandaşlar salona sığmayınca zaman zaman tartışma yaşandı. Hem ayakta kalan hem de soru sormakta güçlük çeken vatandaşlar, tepkilerini seslerini yükselterek dile getirdi. Malatya'da rezerv alanda yapılan uygulamaları anlatmak istediklerini ve bu alanda kalan vatandaşların hiçbir şekilde mağdur etmeyeceklerini vurgulayan Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, bu toplantıda yeni rezerv alan talebi almayacaklarını söyledi.

"Evlerimizin dağlarda değil yerinde yapılmasını istiyoruz"

Alp'in yaptığı bilgilendirme toplantısında sunum devam ederken soru-cevap kısmına geçilmeden araya giren bir vatandaş söz hakkı elde etmek için yoğun çaba sarf etti. Sonunda soru sorma fırsatı bulan vatandaş, "" Bostanbaşı'nda oturuyoruz bizler. Müsaade edin bir dakika. Soru şu; yerinde dönüşümü yapamıyoruz. Bütün varlıklarımızı evlere verdik. Kredi çektik, mallarımızı sattık, evlerimizi verdik. Yerinde dönüşümü gerçekleştiremiyoruz. Biz ne yapmalıyız, siz büyüklerimizden alanlarımızı rezerv alan olarak dağlarda değil, yerinde yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Malatya\'da rezerv alan toplantısında tartışma çıktı
Kaynak: ANKA

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