Malatya'da Sokak Satıcılarına Operasyon

16.02.2026 18:43
Malatya'da yapılan operasyonda 2 kilo metamfetamin ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kilo 263 gram metamfetamin ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcısı olarak faaliyet gösteren şahıslara yönelik fiziki takip çalışması yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında belirlenen 2 ikamet ile 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 263 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

