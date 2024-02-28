Malatya\'da Sonsöz Gazetesi, 28 Şubat\'ı Siyah-Beyaz Protesto Ediyor

Malatya'da yerel bir gazete 28 Şubat'ı unutturmamak ve postmodern darbeyi 27'inci yılında protesto etmek için her yıl olduğu gibi yıl da siyah-beyaz baskıyla okuyucusunun karşısına çıktı.
Malatya'da yayın yapan Sonsöz Gazetesi, 28 Şubat post modern darbesinin yıldönümü nedeniyle siyah beyaz baskıyla bugün okuyucusunun karşısına çıktı. Gazetenin İmtiyaz Sahibi Ali Er, 28 Şubat darbesinin yıldönümünde millete o kara günü unutturmamak adına renkli olarak çıkarttıkları gazetenin bugünkü sayısını siyah-beyaz çıkarttıklarını söyledi.
28 Şubat'ın o dönem Türk milleti üzerinde bir karabulut olduğunu ifade eden Er, "Bugünü milletimize hatırlatmak amacıyla 28 Şubat'ta darbe olduğu için siyah beyaz çıktık. Ne ulusal gazeteler ne darbeden etkilenen gazeteler ne de darbeyi alkışlayan gazeteler hiç biri siyah beyaz çıkmamaktadır. Bu darbeleri kınadığımız için biz gazetemizi 28 Şubat'ta siyah beyaz çıkarıyoruz. Sebebine gelince Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun duruşunu kendimize ilke edindik. Muhsin Yazıcıoğlu yüzde yüz yerli ve milli bir şahsiyetti. 'Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam.' diyecek kadar cesur, 28 Şubat rüzgarı herkesi önüne katıp götürürken Erbakan'a destek verecek kadar yiğit bir adamdı. Bizler de bu düsturuyla 28 Şubat darbesini buradan protesto ediyoruz." ifadelerini kullandı.
28 Şubat sürecinin büyük bir acıyla hatırlandığını ve postmodern darbe olarak nitelendirilen bu süreçte milletin 'inançlı' ve 'inançsız' diye ikiye bölünmeye çalışıldığını anlatan Er, şunları söyledi:
"Kız çocuklarının okullarından kovulduğu, yemin eden doktorların başörtülü hasta kabul etmediği, çocuğunu evlendirmek isteyen anne babaların başörtüleri yüzünden çocuklarının düğün merasimlerini dahi göremediği; bu milletin evlatlarıyla, tankların bu millet üzerine sürüldüğü bir dönemi yaşadık. Artık demokrasi yerleşti. Milletin bireyleri bölünmekten kurtuldu. Başörtülü-başı açık bir diye mukayese bu günlerde artık yaşanmıyor. Okullarda birlikte eğitim alabiliyor. Hiçbir problem de yaşanmıyor. Bu millete, 28 Şubat karanlık bir gün olduğunu hatırlatabilmek için bugün gazetemizi siyah beyaz olarak çıkardık. Bir nevi süreci protesto etmek istedik. Malatya'nın ilk renkli Gazetesi olan Sonsöz Gazetesi her yıl 28 Şubatta siyah beyaz çıkmaktadır. Gazetemiz çıktığı müddet bu tarihte siyah beyaz çıkacaktır." - MALATYA
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