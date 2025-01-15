Malatya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Doğanşehir'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

15.01.2025 11:24
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(MALATYA)- Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, Doğanşehir- Gölbaşı istikametinde seyir halinde olan 02 HP 280 plakalı kamyon, tüneller çıkışının yaklaşık bir kilometre ilerisinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu sağ taraftaki bariyerlere çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kazada, araç sürücüsü A.D ve yolcu Y.D olayı yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer yolcu H.T ise ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan H.T, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya\'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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