Malatya'da Yıkım Sırasında Kepçe Operatörüne Göçük Düştü - Son Dakika
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Malatya'da Yıkım Sırasında Kepçe Operatörüne Göçük Düştü

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6 Şubat depremleri sonrası ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında kepçe üzerine çökerek operatörünün yaralanmasına neden oldu. AFAD ve diğer ekipler müdahele ederek operatörü kurtardı.

18.11.2024 18:38  Güncelleme: 18:45
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(MALATYA)- 6 Şubat depremleri sonrası ağır hasarlı olan bina, yıkımı sırasında yıkım sırasında kepçe operatörünün üzerine çöktü. Göçük altında kalan kepçe operatörü sıkıştığı yerden AFAD ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yesiltepe Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımı esnasında bina kepçenin üzerine çöktü. Olayda kepçe operatörü Hamza Çetin'in göçük altında kaldı. Çetin'in kurtarılması için bölgeye AFAD, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye, UMKE ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Molozlar arasına sıkışan operatörün çıkarılması için yürütülen çalışmaların ardından kepçe operatörü enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya\'da Yıkım Sırasında Kepçe Operatörüne Göçük Düştü
Kaynak: ANKA

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