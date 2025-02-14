Malatya'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

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Malatya'da viyadükte zincirleme kaza: 1 yaralı

MALATYA - Malatya Beylerderesi Viyadüğü'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Fabrikaların iş başı saatlerine denk gelen kaza nedeniyle kentin tek girişi olan yolda yüzlerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, 07.15 sıralarında kentin batı girişinde yer alan Beylerderesi Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, viyadük üzerinde seyir halinde olan M.G.D. idaresindeki 44 S 1104 plakalı servis aracı, B.P. yönetimindeki 44 S 1704 plakalı otobüs ve M.Ş.'nin kullandığı 44 AFZ 098 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kitlenen trafik kazaya karışan araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.