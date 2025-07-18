Malatya İş İnsanları Platformu'ndan aşure ikramı - Son Dakika
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Malatya İş İnsanları Platformu'ndan aşure ikramı

Malatya İş İnsanları Platformu\'ndan aşure ikramı
18.07.2025 15:56
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Malatya İş İnsanları Platformu tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure programında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Malatya İş İnsanları Platformu tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure programında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde bulunan Hacı Mehmet Turgut Camii'nde, Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen programda Malatya İş İnsanları Platformu üyeleri, vatandaşlara aşure dağıttı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Muharrem ayının taşıdığı manevi anlamlara dikkat çekerek, "Bu ay aşure ayı. Hem dini hem tarihi açıdan bizler için derin anlamlar taşıyan bu özel gün, Hz. Hüseyin Efendimiz'in ve yol arkadaşlarının Kerbela'da adalet uğruna verdiği destansı mücadelenin hatırasıdır" dedi.

Adaletin, kardeşliğin ve sabrın sembolü olan bu günü sadece bir matem değil, aynı zamanda birlik ve diriliş günü olarak görmek gerektiğini vurgulayan Özköse, şöyle devam etti: "Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde dayanışma, merhamet ve milli birlik duygularına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Çünkü aşure bize sadece geçmişi değil, bugün nasıl durmamız gerektiğini de öğretir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Başta Kerbela şehitleri olmak üzere tüm mazlumları rahmetle anıyor, bu mübarek günün milletimize huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz". - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya İş İnsanları Platformu'ndan aşure ikramı - Son Dakika

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