Malatya Kayısı Üreticisi Destek Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya Kayısı Üreticisi Destek Bekliyor

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, zirai don hasarını vurgulayarak acil destek çağrısında bulundu.

13.05.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA)- Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu, nisan ayında yaşanan zirai don afetinin üzerinde bir ay geçtiğini hatırlatarak "Verilecek destekler sadece kayısıyı değil, şehrimizin geleceğini ilgilendiriyor. Bir an evvel destekler verilmeye başlanmazsa üreticimiz borcunu ödemek için evini, bahçesini, traktörünü satmak zorunda kalacak. Binlerce esnaf iflas edecek, işsizlik artacak" dedi.

Nisan ayında yaşanan zirai don felaketinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen henüz hasar tespitinin yapılmaması ve verilecek desteğin belirsiz olduğunu belirten MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'da yaklaşık 50 bin aileyi doğrudan, şehrin tamamını da dolaylı yoldan etkileyen kayısının zirai dondan zarar gördüğü 12 Nisan'ın üzerinden tam 1 ay geçti. Üreticimiz başta olmak üzere esnafımız ve ihracatçı sanayicimiz atılacak adımları ve destekleri merakla bekliyor. Üretici, esnafa olan borcunu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünür oldu. Zirai ilaç, çadır ve branda başta olmak üzere binlerce esnafımız bu sezon iş daralması yaşayacak. İhracatçı üyelerimiz yanlarında istihdam ettiği yaklaşık 8 bin personelin maaşını nasıl vereceğini bilmiyor"

"Destekler ne zaman verilecek?"

Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere, TARSİM ve diğer kurumlar tespitlerini bir an evvel tamamlamalı. TBMM'de tüm siyasi partilerin katılımıyla Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu komisyon ilk toplantısını 14 Mayıs Çarşamba günü yapacak. İlk toplantısını zirai dondan bir ay sonra yapacak olan komisyon, çalışmalarını ne zaman tamamlayacak ve destekler ne zaman belli olacak? Sadece kayısı değil kiraz, elma, ceviz, badem ve üzüm meyveleri ciddi zarar görmüş, birçok bölgede ağaçlar dahi yanmıştır. Yani hasar düşünülenden daha büyük. O nedenle hasar tespiti bir an evvel tamamlanarak, destekler verilmeye başlamalıdır.

"Sorun ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda vicdani bir meseledir"

Eğer kapsamlı bir destek paketi açıklanmazsa üretici borcunu ödemek için evini, bahçesini, traktörünü satmak zorunda kalacak. Faizsiz kredi desteği sunulmazsa binlerce esnaf iflas edecek. Personel destekleri verilmezse binlerce kişi işsiz kalacak. Verilecek destekler sadece kayısıyı değil, şehrimizin geleceğini ilgilendiriyor. Buradan yetkililere sesleniyorum; içinde bulunduğumuz durum sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda vicdani bir meseledir.

Sonraki hasada yaklaşık 1,5 yıl var. Bu sezonun borçları varken, yeniden gübre, ilaç, mazot, işçilik maliyetleri ile çiftçimizin baş etmesi mümkün değil. Üreticiye maddi destek sağlanmalıdır, 2 yıl geri ödemesiz sıfır faizli krediler verilmelidir. Üreticimizin tarımsal borçları en az 2 yıl ertelenmelidir. BAĞKUR ödemeleri ertelenmelidir. TARSİM tarafından ödemeler bir an evvel yapılmalıdır. Ürün taahhütlerini yerine getiremeyecek ihracatçı üyelerimizin karşılaşacağı yaptırım ve sorunların bertaraf edilmesi için ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız tarafından gerekli destek sağlanmalıdır. Bu firmalarımıza bu süreci atlatabilmeleri için faizsiz uygun koşullu kredi imkanları tanınmalıdır. Kayısı işletmelerine SGK teşviki ve personel desteği sunulmalıdır. Yaşadığımız don felaketi, Malatya gibi deprem illerine ikinci büyük afeti yaşattı. Bölgemiz henüz depremin yaralarını saramamışken daha derin bir yara aldı. Bu nedenle ilimiz için daha fazla kaynak ve özel destek sunulmalıdır."

Kaynak: ANKA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Çiftçilik, Malatya, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya Kayısı Üreticisi Destek Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli

18:15
Trump gelirse Putin de İstanbul’a gelecek
Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek
17:50
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan’da yorgun düştü
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
23:23
Emre Belözoğlu’ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
23:00
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 18:45:57. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya Kayısı Üreticisi Destek Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.