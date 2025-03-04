Malatya Kayısısı için İklim Protokolü - Son Dakika
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Malatya Kayısısı için İklim Protokolü

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Malatya Ticaret Borsası ve Fırat Kalkınma Ajansı, kayısının iklim değişikliği etkilerini araştıracak.

04.03.2025 17:40
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(MALATYA)- Malatya Ticaret Borsası (MTB) ile Fırat Kalkınma Ajansı arasında "Malatya Kayısısının Ekolojisi ve İklim Değişikliğinin Kayısı Üretimine Olası Etkileri" üzerine iki yıl sürecek iş birliği protokolü imzalandı. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, "İmzalanacak bu protokolle, iklim değişikliğinin Malatya kayısısına etkilerine yönelik çok değerli bir analiz ve çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak tarafından imzalanan "Malatya Kayısısının Ekolojisi ve İklim Değişikliğinin Kayısı Üretimine Olası Etkileri" projesi, Prof. Dr. İbrahim Atalay ve Prof. Dr. Bayram Murat Asma tarafından iki yıl yürütülecek.

Projenin imza töreninde konuşan Ramazan Özcan, "Malatya, biliyorsunuz, dünya yaş ve kuru kayısı üretiminde ve ihracatında çok önemli bir il. Bunu her fırsatta ifade ediyoruz. Son yıllarda, iklim değişikliğinden kaynaklanan ve ekolojik birtakım sorunlardan dolayı kayısıda verim kaybı yaşıyoruz. 'Malatya Kayısısının Ekolojisi ve İklim Değişikliğinin Kayısı Üretimine Olası Etkileri' ile ilgili bir proje hayata geçirmek için kendileriyle bir istişare ettik ve bunu da sonuçlandırdık. İnşallah, bugün de bu projede özellikle sonuca gidebileceğimiz bir protokol imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ise şunları söyledi:

"Bugün, Malatya Ticaret Borsası'nın çok kıymetli başkanı ve değerli temsilcileri ile yine üniversiteden hocamızla birlikte, Malatya'mızın en önemli değerlerinden biri olan Malatya kayısısı ile ilgili önemli bir iş birliği protokolü imzalamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. İmzalanacak bu protokolle, iklim değişikliğinin Malatya kayısısına etkilerine yönelik çok değerli bir analiz ve çalışma hayata geçireceğiz.

Başkanımın da sıklıkla dile getirdiği üzere, biz 1 Ağustos 2024 tarihinde 100 bin ton kuru kayısı ihracatı hedefiyle yola çıkan Malatya, dünya kuru kayısı ticaretinin ve ihracatının lideri konumunda olmaya devam ediyor. Fakat son dönemlerde, ilimizin bu küresel pazardaki hakimiyetini engelleme riski taşıyan farklı sorunlarla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu sorunların en önemlilerinden biri de iklim değişikliği. Gerçekten de son yıllarda iklimde yaşanan değişiklikler, mevsimlerdeki ani geçişler, kış soğuklama süresi, ilkbahar geç donları, yağış ve sıcaklık rejimindeki ani ve aşırı değişiklikler, hayatın her alanını etkilediği gibi tarımı, bitkisel üretimi ve Malatya kayısısını da son derece önemli bir şekilde etkilemektedir. Biz, Malatya'mızın en önemli ihracat ve ekonomik değeri olan Malatya kayısısının bu iklim değişikliğinden ne derece etkilendiğini yönelik yapılacak bu çalışma sonrasında, çok kıymetli hocalarımız Bayram Murat Asma hocamız ve yine İbrahim Atalay hocamızın da çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin, ilgili tüm kurumlarla ve tüm paydaşlarla birlikte değerlendirilerek, bundan sonra Malatya kayısısı için belirlenecek yol haritasına katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bugün, iklim değişikliğinin Malatya kayısısına etkilerinin analizi iş birliği protokolü de bu faaliyet kapsamında gerçekleştireceğimiz önemli bir çalışma. Malatya kayısısına değer katacak her çalışmaya, bundan sonra da Fırat Kalkınma Ajansı olarak biz katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya Kayısısı için İklim Protokolü - Son Dakika

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