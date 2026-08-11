Malatya Kültür Yolu Festivali'nde coşku dolu anlar - Son Dakika
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Malatya Kültür Yolu Festivali'nde coşku dolu anlar

Malatya Kültür Yolu Festivali\'nde coşku dolu anlar
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Kıraç sahne aldı, geleneksel sanat atölyeleri ve çocuk etkinlikleriyle festival devam etti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde 100. Yıl Kent Parkı'nda sahne alan Kıraç, sevilen şarkılarını Malatyalılarla birlikte söyledi. Festival kapsamında geleneksel sanat atölyeleri, kısa film gösterimleri ve çocuklara yönelik etkinlikler de devam etti.

Festival kapsamında 100. Yıl Kent Parkı'nda sahne alan Kıraç, "Yalan"ın da aralarında bulunduğu şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler sanatçının eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti. Hareketli parçalarının yanı sıra duygusal eserlerine de repertuvarında yer veren Kıraç, sahne performansıyla izleyicilerden alkış aldı.

GELENEKSEL AĞAÇ BASKI SANATI ANLATILDI

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Geleneksel Ağaç Baskı Atölyesi"nde Lütfiye Seda Şişlioğlu, geleneksel baskı sanatının inceliklerini katılımcılara anlattı.

Atölyede desenlerin hazırlanan kalıplar aracılığıyla kağıt ve kumaş gibi farklı yüzeylere aktarılma süreci uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılara geleneksel üretim teknikleri ve ağaç baskı sanatının kültürel mirastaki yeri hakkında bilgi verildi.

Aynı merkezde düzenlenen "Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri" ile geleneksel sanat ve kültürel mirasa ilişkin yapımlar izleyicilerle buluştu.

ÇOCUKLAR "KELİME AVI"NA ÇIKTI

Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Gezgin Kalem ile Kelime Avı" etkinliğinde yazar Abdulvahap Bozdağ çocuklarla bir araya geldi.

Festivalin çocuklara yönelik etkinliklerinde çocuklara, kum boyama, çim adam, rüzgar gülü ve bez çanta tasarımı çalışmalarının yanı sıra halat çekme, çuval yarışı, Limbo, Koca Ayak ve Dev Jenga gibi oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.

Geleneksel Karagöz Atölyesi'nde kendi Karagöz tasvirlerini hazırlayan çocuklar, gölge oyunu geleneğini yakından tanıdı.

VR Balon Turu etkinliğinde çocuklar, sanal gerçeklik gözlükleriyle Kapadokya manzaralarını izledi

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya Kültür Yolu Festivali'nde coşku dolu anlar - Son Dakika

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