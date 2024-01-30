Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem sonrası işlerin yavaş ilerlemesine tepki gösterdi

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, deprem sonrası bazı işlerin yavaş ilerlemesine tepki göstererek, "Savsakladığınızı görüyorum arkadaşlar" dedi.
2024 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamları, belediye başkanları ve kurum amirlerinin hazır bulunduğu toplantıda yatırımlara değinen Yazıcı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne az kaldığını belirterek, "Büyük bir felaket yaşadı bu şehir. Bir yıl içerisinde şehrimizi ayağa kaldırmak, temel ihtiyaçları karşılamak gibi tüm çalışmalarınız için hepimize teşekkür ediyorum" dedi.
Kent genelinde 117 bini aşkın depremzedenin konteynerde barındığına değinen Vali Yazıcı, buraların tüm ihtiyaç ve sorunlarının salonda bulunan tüm kurumların görevi olduğunu hatırlatarak, devam eden TOKİ konutları ile ilgili de konuştu. Kırsalda yaşayan depremzedeler için yaklaşık 7 bin 600 konut ihalesi yapıldığını ancak şu ana kadar 2 bin 900 konutun yapıldığını söyleyen Yazıcı, "Bu insanların evini yapacağız arkadaşlar. Tüm kurumlar yardımcı olacaksınız, bunu yapmak mecburiyetindeyiz" ifadelerine yer verdi.
Malatya'nın birinci gündeminin deprem ve sonrasında ortaya çıkan sorunlar olduğunu ifade eden Yazıcı, "Çarşıda inşaatlar devam ediyor. Büyük bir alanı ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Kurumunuzu ilgilendiren konularda hızlı hareket edeceksiniz. Kimsenin sabrı yok, bunu biliyoruz. En sabırlısı biziz, sizlersiniz ama bizim de sabrımızı zorlamayın. İdareci sabırlı olmak zorunda. Böyle gereksiz, lüzumsuz. Kusura bakmayın ben de biraz hukuk okudum, ben de biliyorum. Sizin kadar sizin mevzuata hakim değilim ama neyin gerçekten savsaklandığını da anlayabiliyorum. Kusura bakmayın 32 senelik mülki amirim ben. İlla da o bütün mevzuatı bilemem ama savsakladığınızı görüyorum arkadaşlar. Ben bölge müdürünü arıyorsam konu çözülüyorsa ne düşünmemi bekliyorsun. Niye arıyorum ben bölge müdürünü ya da ilgili müdür o müdürü bana niye aratıyor" şeklinde konuştu. - MALATYA
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
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