Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem sonrası işlerin yavaş ilerlemesine tepki gösterdi

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, deprem sonrası bazı işlerin yavaş ilerlemesine tepki göstererek, "Savsakladığınızı görüyorum arkadaşlar" dedi.

2024 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamları, belediye başkanları ve kurum amirlerinin hazır bulunduğu toplantıda yatırımlara değinen Yazıcı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne az kaldığını belirterek, "Büyük bir felaket yaşadı bu şehir. Bir yıl içerisinde şehrimizi ayağa kaldırmak, temel ihtiyaçları karşılamak gibi tüm çalışmalarınız için hepimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kent genelinde 117 bini aşkın depremzedenin konteynerde barındığına değinen Vali Yazıcı, buraların tüm ihtiyaç ve sorunlarının salonda bulunan tüm kurumların görevi olduğunu hatırlatarak, devam eden TOKİ konutları ile ilgili de konuştu. Kırsalda yaşayan depremzedeler için yaklaşık 7 bin 600 konut ihalesi yapıldığını ancak şu ana kadar 2 bin 900 konutun yapıldığını söyleyen Yazıcı, "Bu insanların evini yapacağız arkadaşlar. Tüm kurumlar yardımcı olacaksınız, bunu yapmak mecburiyetindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın birinci gündeminin deprem ve sonrasında ortaya çıkan sorunlar olduğunu ifade eden Yazıcı, "Çarşıda inşaatlar devam ediyor. Büyük bir alanı ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Kurumunuzu ilgilendiren konularda hızlı hareket edeceksiniz. Kimsenin sabrı yok, bunu biliyoruz. En sabırlısı biziz, sizlersiniz ama bizim de sabrımızı zorlamayın. İdareci sabırlı olmak zorunda. Böyle gereksiz, lüzumsuz. Kusura bakmayın ben de biraz hukuk okudum, ben de biliyorum. Sizin kadar sizin mevzuata hakim değilim ama neyin gerçekten savsaklandığını da anlayabiliyorum. Kusura bakmayın 32 senelik mülki amirim ben. İlla da o bütün mevzuatı bilemem ama savsakladığınızı görüyorum arkadaşlar. Ben bölge müdürünü arıyorsam konu çözülüyorsa ne düşünmemi bekliyorsun. Niye arıyorum ben bölge müdürünü ya da ilgili müdür o müdürü bana niye aratıyor" şeklinde konuştu. - MALATYA