Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil - Son Dakika
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Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil

Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde istihdam edilen personellerin sözleşmelerinin sona ermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yazıcı, süreleri dolan personellerin İşkur hizmetlerinden yararlandırılacağını ve işsizlik ödeneği, mesleki eğitim kursları veya özel yönlendirme gibi imkanlardan faydalanabileceklerini belirtti. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde TYP kontenjanı tahsis edileceğini ve kamu hizmetlerinde aksamaların yaşanmayacağını vurguladı.

04.06.2024 12:15
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Malatya'da 6 Şubat sonrası istihdamı artırmak amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamından personel istihdam edildi. TYP'den istihdam edilen vatandaşlardan yaklaşık 2 bin 500'ünün süresi dolarken konuyla ilgili Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Toplum Yararına Program (TYP) ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, TYP'nin kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu olmadığını söyledi. Deprem bölgesi Malatya'da, Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde istihdam edilen personellerle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı, sözleşmeleri sona eren TYP'lilerin program bitimi neticesinde kısa mesaj yoluyla İşkur İl Müdürlüklerine davet edileceğini ifade ederek, sürecin başladığını kaydetti.

Vali Yazıcı, süreleri dolan personellerin İşkur hizmetlerinden yararlandırılarak şartları tutanlar işsizlik ödeneği, işbaşı eğitim programı kapsamında mesleki eğitim kurslarına, çalışmak isteyenlerin ise özel yönlendirileceğini ifade etti.

İhtiyaç duyulması halinde TYP kontenjanı tahsisi yapılacağını da kaydeden Vali Yazıcı, sürdürülen kamu hizmetlerinde aksamaların yaşanmayacağını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil - Son Dakika

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