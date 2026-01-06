19. PTT Bölge Müdürlüğü Malatya'ya kazandırıldı - Son Dakika
19. PTT Bölge Müdürlüğü Malatya'ya kazandırıldı

19. PTT Bölge Müdürlüğü Malatya\'ya kazandırıldı
06.01.2026 16:39  Güncelleme: 16:42
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yoğun temaslar sonucunda 19. PTT Bölge Müdürlüğü'nün Malatya'ya kazandırıldığını açıkladı. Yeni müdürlük, Doğu Anadolu'da lojistik ve kamu hizmetleri açısından önemli bir merkez olacak.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yapılan yoğun temaslar ve kararlı girişimler sonucunda 19. PTT Bölge Müdürlüğü'nün Malatya'ya kazandırıldığını açıkladı. Yeni bölge müdürlüğüyle birlikte Malatya, Doğu Anadolu'da lojistik ve kamu hizmetleri açısından önemli bir merkez haline gelecek.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, PTT'nin yeniden yapılanma süreci kapsamında 19. PTT Bölge Müdürlüğü'nün Malatya'ya kazandırıldığını kamuoyuyla paylaştı. Ölmeztoprak, sürecin Malatya adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya milletvekilleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı ile birlikte yürütülen yoğun ve kararlı görüşmeler neticesinde bu sonucun elde edildiğini belirterek, yeni bölge müdürlüğünün Malatya'ya hayırlı olmasını diledi.

Malatya için ortak irade ortaya konuldu

Açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ölmeztoprak, Malatya'nın kamu yatırımlarından daha güçlü pay alması için koordineli bir çalışma yürütüldüğüne vurgu yaptı. "Alınan bu karar, Malatya'mızın idari ve ekonomik gücünü daha da arttıracaktır" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 19. PTT Bölge Müdürlüğü'nün Malatya'ya kazandırılmasında sürece katkı sunan isim ve kurumlara teşekkür etti. Ölmeztoprak, "Bu önemli kazanımın şehrimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ölmeztoprak ayrıca, AK Parti Malatya milletvekillerine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanına, AK Parti Malatya İl Başkanına ve PTT Genel Müdürüne de Malatya'ya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Daha hızlı ve etkin bir yönetim modeli

Malatya'da kurulacak olan 19. PTT Bölge Müdürlüğü'nün sadece idari bir birim olmanın ötesinde, bölgesel ölçekte önemli görevler üstleneceğini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya'mız merkez olmak üzere çevre illerdeki posta, kargo, lojistik ve bankacılık hizmetlerinde daha hızlı ve etkin bir yönetim modeli hayata geçirilecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde lojistik, posta ve kargo hizmetlerinin yönetildiği stratejik bir merkez haline gelecek. Bununla birlikte hem kamu hizmetlerinin kalitesine hem de şehrimizin ekonomisine doğrudan katkı sunması hedefleniyor" dedi.

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'nın hak ettiği yatırımları almaya devam edeceğini belirterek, kamu kurumlarının şehirde güçlendirilmesi adına çalışmaların süreceğini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

