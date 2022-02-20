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Malatya'ya yeni huzur evleri yapılacak - Son Dakika

Malatya'ya yeni huzur evleri yapılacak

20.02.2022 14:57
Malatya'ya yeni huzur evleri yapılacak

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak göreve başlayan Galip Sökmen Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde yaptığı açıklamada, Malatya'ya yeni huzur evleri yapılacağını söyledi.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak göreve başlayan Galip Sökmen Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde yaptığı açıklamada, Malatya'ya yeni huzur evleri yapılacağını söyledi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinden Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Galip Sökmen'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. MGC Başkanı Vahap Güner, geçmiş yıllardan itibaren Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde istenmeyen durumları yaşadıklarını belirterek, "Yeni Müdürümüz Galip Sökmen'i ziyarete geldik. Görev yaptığı yerlerde basın mensupları bizleri arayarak Müdürümüzü anlattılar. Bürokratlarımız övgüyle bahsediyor. Sökmen'den Malatya'daki kuruma huzur getirmesini bekliyoruz. Gelirken Kurum önündeki yıpranmış Türk Bayrağı ile Kurum Bayraklarını hemen değiştirdiğini öğrendik. Yardım alamayan ailelerin durumunu yeniden inceletmeye başlatmış, Kurumun her birimini adeta ayağa kaldırmış. Başarılar diliyoruz" dedi. Malatya Gazeteciler Cemiyetinin ziyaretin duyduğu memnuniyet dile getiren Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ise, "Ülkemizin güzide şehirlerinden, dört dörtlük insanların yaşadığı kayısı diyarı Malatya'ya atandım. Ben çalıştığım her yerde görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Kurumdan içeri girerken bayrakların hemen değiştirilmesini ve yenilerinin çekilmesini istedim. Malatya'da çok eksiğimizin olduğunu görüyoruz. Bir tek Huzur evi var oda 1980'lerde yapılmış. İkincisi hatta üçüncüsünü yapmalıyız. Engelsiz yaşam yeri için yer temin edilmiş proje başlamamış. Hemen başlayacağız. Devletimiz fakir fukaraya yardım edin diyor. Yardımları dağıtırken basit bahanelerin arkasına sığınmayacağız. Yoksulun yanında olacağız. Bizim Bakanlığımızda iki genel müdür Malatyalı, onların desteğini isteyeceğiz. Belediyelerimizin iş adamlarımızın desteklerini isteyeceğiz. Huzur evlerini bu yöntemle yapabiliriz. En büyük paydaşlarımız belediyeler olacak. Eksik kaldığımız noktalardan belediyelerimizden destek alacağız. Bu desteklerle hizmeti daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu. - MALATYA

Malatya'ya yeni huzur evleri yapılacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya'ya yeni huzur evleri yapılacak - Son Dakika


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