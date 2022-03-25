Malatya'ya yeni Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi - Son Dakika

Malatya'ya yeni bir Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak. Yeni bina yapılmasıyla, çok eski binada barınan yaşlılar, yeni bir mekana kavuşacak.

Vali Aydın Baruş, Yaşlılar Haftası nedeniyle Huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi. Baruş, fiziksel aktiviteler konusunda büyüklerin motive edilmesi gerektiğini söyledi.

Huzurevi'nde kalanlarla tek tek ilgilenip hasbihal eden Vali Baruş, görevli personelden yaşlıların bakımı hakkında bilgiler aldı. Huzurevi sağlık personeli ile de görüşen Vali Baruş, yaşlıların sağlık durumları hakkında bilgiler alıp, fiziksel aktiviteler konusunda büyüklerin motive edilmesi gerektiğini söyledi. Huzurevinde kalanların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Aydın Baruş, çözümler konusunda kurum yöneticilerine talimat verdi. Yeni bir Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi yapmayı planladıklarını belirten Vali Baruş, bu yeni merkez sayesinde daha ferah bir ortama kavuşacaklarını yaşlılara iletti.

Vali Baruş'a Huzurevi ziyaretinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen de eşlik etti. - MALATYA