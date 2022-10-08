Malatya yerel haberi: Malatya'da sağanak yağış - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya yerel haberi: Malatya'da sağanak yağış

08.10.2022 13:16

Malatya haberine göre Malatya'da sağanak yağış Malatya'da sabah saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da sağanak yağış

MALATYA - Malatya'da sabah saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştururken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bunaltıcı yaz sıcaklarından sonra yağmurun yağmasının mutluluk verici olduğu belirten Umut Koşar, "Ekim ayındayız beklenen yağmur yağdı ve mutluyum. Özellikle bugün minibüse binmedim ve yağmurda yürümek istedim. Yaz sıcak geçti bunalttı. Yağmurun yağması ihtiyaçtı. Yağmur bereket. Sevindik, mutlu olduk. O yüzden yürüyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Tırla çarpışan lüks otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı Tırla çarpışan lüks otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı Malatya haberi... Çorum, Kırklareli, Konya ve Malatya'da Bazı Araziler İçin Toplulaştırma Kararı Malatya haberi... Çorum, Kırklareli, Konya ve Malatya'da Bazı Araziler İçin Toplulaştırma Kararı
Kaynak: İHA

Malatya, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya yerel haberi: Malatya'da sağanak yağış - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:27 Gaziantep'te yatağa bağımlı eşiyle yaşayan adam, evde ölü halde bulundu
12:30 Zincir markette satılan tekne olay oldu! 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 27 zamlı satılacak
11:32 Oyuncu Hande Erçel, kanser tedavisi gören 2,5 yaşındaki yeğeni hakkında konuştu: Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek
11:23 Haftalardır forma yüzü göremiyor! Yıldız futbolcu, devre arasında takımdan ayrılıyor
11:05 Akbank'ın mobil uygulaması çöktü! Milyonlarca müşterinin kredi kartlarında yanlış bakiye sorunu yaşanıyor
11:01 180 kilometre hızla giderken 20 yaşındaki genç kızı öldüren alkollü sürücü, 1 yıl sonra tahliye edildi! Acılı aile karara tepkili...
10:54 6 yıl önce satın aldığı arabanın borcu bitmesinin ardından kendisine verilmediğini söyleyen adam isyan etti: 400 bin lira zarardayım
10:51 Mehmet Dinçerler ile samimi görüntüleri çıkan Kerimcan Durmaz'dan açıklama geldi: Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım
10:48 Kırım Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Putin'i kızdıracak açıklama: Herkes doğum gününde bu kadar pahalı bir hediye almıyor
10:28 5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 13:37:37. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya yerel haberi: Malatya'da sağanak yağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement