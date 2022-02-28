Malazgirt 1071 filmi gençlerle buluşturuldu - Son Dakika
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Malazgirt 1071 filmi gençlerle buluşturuldu

28.02.2022 14:28

Malazgirt 1071 filmi gençlerle buluşturuldu Vali Dağlı filmi lise öğrencileriyle birlikte izledi Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türklere Anadolu'yu vatan yapan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni beyaz perdeye taşıyan Malazgirt 1071 filmini lise öğrencileriyle birlikte izledi.

Malazgirt 1071 filmi gençlerle buluşturuldu

Vali Dağlı filmi lise öğrencileriyle birlikte izledi

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türklere Anadolu'yu vatan yapan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni beyaz perdeye taşıyan Malazgirt 1071 filmini lise öğrencileriyle birlikte izledi.

Film gösterimi bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda yapıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da lise öğrencileriyle beraber gösterime katıldı. Anadolu ve Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarında birisi olan ve Türklere Anadolu'yu vatan yapan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin anlatıldığı film kurgusuyla salonda yer alanları etkiledi.

Emine- Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Aziz Atik Fen Lisesi'nden gösterime katılan öğrenciler film sonunda farklı duygular yaşadıklarını, filmdeki atmosferin içlerindeki milli ruhu harekete geçirdiğini belirtti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Geçmişimizi atalarımızın bu vatanda kök salmak için yaptıklarını hep birlikte gördük. 2 tane liseden öğrencilerimizle birlikte Malazgirt 1071 filmini izliyoruz. Bu manada gerçekten anlamlı. Anadolu'yu bizim ne şartlarda aldığımızı buraları nasıl yurt edindiğimizi görüyoruz. Tabii önemli bir farkındalık. Bildiğiniz gibi son yıllarda özellikle televizyonlarda buna benzer dizi ve filmlerimiz var. Sinemalarda da yaygınlaşmaya başladı. Bu manada bu filmi izledik. 1 ay önce de 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini öğrencilerimizle izlemiştik. Öğrencilerimize tavsiye ediyoruz izlemelerini istiyoruz" dedi.

Malazgirt 1071 filmi gençlerle buluşturuldu
Malazgirt 1071 filmi gençlerle buluşturuldu
Malazgirt 1071 filmi gençlerle buluşturuldu

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Zülkif Dağlı, Malazgirt, Samsun, Vatan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malazgirt 1071 filmi gençlerle buluşturuldu - Son Dakika


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