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Malazgirt'te ekipler 40 yaşındaki hasta için seferber oldu - Son Dakika
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Malazgirt'te ekipler 40 yaşındaki hasta için seferber oldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Dolabaş köydeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Malazgirt\'te ekipler 40 yaşındaki hasta için seferber oldu
29.01.2024 - 23:30,  Güncelleme: 23:31
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Malazgirt'te ekipler 40 yaşındaki hasta için seferber oldu

MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Dolabaş köydeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Dolabaş köyünde rahatsızlanan 40 yaşındaki genel durum bozukluğu hastası için harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, köy içi yolların kapalı olması nedeniyle hastayı alamadı.

İhbar üzerine köye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açarak ambulansın geçişini sağladı. Sağlık ekiplerince evinden alınan hasta, Malazgirt Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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