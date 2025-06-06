Malazgirt\'te Kurban Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı, kılınan bayram namazıyla birlikte kutlanmaya başlandı.

Bayram namazı için ilçedeki camilere akın eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. En fazla kalabalığın oluştuğu Malazgirt Merkez Camii'nde bir araya gelen cemaat, Kurban Bayramı'nın İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennilerinde bulundu. Vatandaşlarla birlikte bayram namazını eda eden Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, vatandaşların bayramını tek tek kutladı. Kaymakam Bayram, tüm Malazgirt halkına sağlık, huzur ve birlik mesajı verdi. Namaz sonrası bazı vatandaşlar kurban kesim alanlarına yönelirken, bazıları da mezarlıklara giderek ebediyete intikal eden yakınlarını dualarla andı. - MUŞ