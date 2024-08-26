Malazgirt Zaferi\'nin 953. yıldönümü kutlamaları için Erzincan\'dan 580 kişilik grup uğurlandı

Yerel

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek kutlama programlarına katılmak üzere Erzincan'dan 580 kişilik grup uğurlandı.

Vali Hamza Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu'yla birlikte, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek kutlama programlarına katılmak üzere Erzincan'dan Ahlat'a ve Malazgirt'e gidecek olan 580 kişilik grubu uğurladılar.

Vali Aydoğdu, "Hem Malazgirt'te hem de Ahlat'ta tarihimizi, geleneklerimizi ve kültürümüzü yani bizi biz yapan bütün değerlerimizi göreceksiniz. Görerek öğrenmeyi bizatihi yaşayacaksınız. Gittiğiniz her yere Erzincan'ımızın güzelliklerini götürün. Allah yolunuzu açık etsin." dedi. - ERZİNCAN