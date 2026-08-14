Bitlis’te Ahlat Şenlikleri öncesi güvenlik ve asayiş toplantısı düzenlendi

Bitlis'te 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü ve Ahlat Şenlikleri öncesi Vali Ahmet Karakaya başkanlığında güvenlik, asayiş ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ahlat Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda 23-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için alınacak güvenlik tedbirleri, trafik düzenlemeleri, misafirlerin konaklama ve ulaşım planları, sağlık hizmetleri ile diğer lojistik konular ayrıntılı olarak ele alındı. Toplantıya Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsa Coşar, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Osmancan Aydemir, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli ve ilgili kurum müdürleri katıldı.