Malezya'da Çocuklar için Sosyal Medya Yasağı
02.06.2026 14:36
Malezya, 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasakladı, ihlalde yüksek ceza olacak.

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da 16 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Kuralları ihlal eden şirketler, 2.5 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC) tarafından uygulamaya konulan düzenleme kapsamında 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında hesap açması yasaklandı. Düzenleme, çocukların zararlı içeriklerden korunması, siber zorbalığın önlenmesi ve çevrimiçi güvenliğin artırılması amacıyla hayata geçirildi. Yeni kural kapsamında Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube gibi milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarının yaş doğrulama sistemleri kurması gerekecek. Mevcut kullanıcıların yaş doğrulama sürecinin önümüzdeki 6 ay içerisinde tamamlanması planlanırken, 16 yaş sınırının altında olduğu tespit edilen kullanıcılara hesaplarındaki fotoğraf ve videoları indirmeleri veya başka bir hesaba aktarmaları için bir aylık süre tanınacak.

"Faaliyet göstermek isteyen büyük platformlar yasalarımıza uymak zorunda"

Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, düzenlemenin 16 yaş altındaki çocukları çevrimiçi tehditlerden korumaya yönelik ilk adım olduğunu belirterek kurallara uymayan platformlara karşı ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceğini söyledi. Sosyal medya şirketlerinin Malezya yasalarına saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Fadzil, "Ülkemizde faaliyet göstermek isteyen büyük platformlar yasalarımıza uymak zorunda" ifadelerini kullandı.

Malezya hükümeti, düzenlemeye uymayan sosyal medya şirketlerine 10 milyon Malezya Ringgitine (yaklaşık 2,5 milyon Dolar) kadar para cezası uygulanabileceğini açıkladı. Yetkililer, ebeveynlerin çocuklarının hesapları nedeniyle cezalandırılmayacağını belirtirken, sorumluluğun sosyal medya platformlarında olacağını ifade etti.

Çocukların korunması hedefleniyor

Düzenleme, Malezya'nın 2025 yılında kabul ettiği Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamında yapılırken, sosyal medya şirketlerinin çocuklara yönelik güvenlik önlemlerini artırması ve yaş doğrulama mekanizmalarını güçlendirmesi de zorunlu hale getirildi.

Diğer yandan Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu ile Eğitim Bakanlığı'nın ortak çalışmaları kapsamında ülke genelindeki okullarda çocuklara ve ailelere sosyal medya kullanımı, çevrimiçi güvenlik ve dijital farkındalık konularında eğitimler veriliyor.

Malezya, çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren ülkeler arasına katılırken, Avustralya, Brezilya ve Endonezya da çocukların sosyal medyaya erişimi için yaşa dayalı kısıtlama kararı almıştı. İngiltere, Fransa, İspanya, Danimarka, Tayland ve Güney Kore gibi diğer ülkeler ise benzer düzenlemeleri inceliyor. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA

