Maltepe Belediye Meclisi 2027 bütçesini 11,5 milyar TL olarak kabul etti - Son Dakika
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Maltepe Belediye Meclisi 2027 bütçesini 11,5 milyar TL olarak kabul etti

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Maltepe Belediye Meclisi 2027 bütçesini 11,5 milyar TL olarak kabul etti
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Maltepe Belediye Meclisi, 2027 bütçesini 11,5 milyar TL olarak oy çokluğuyla kabul etti. Başkan Esin Köymen, bütçenin toplumcu, adil, katılımcı ve kamucu belediyecilik anlayışına dayandığını, kaynakların halkın ihtiyaçları için kullanılacağını söyledi.

Maltepe Belediye Meclisi'nin ekim ayı ikinci birleşiminde 2027 yılı bütçesi 11,5 milyar TL olarak kabul edildi. Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Maltepe Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesinin temelinde toplumcu, adil, katılımcı ve kamucu belediyecilik anlayışının bulunduğuna dikkat çekerek, "Bütün bu çalışmaların ortak noktası Maltepe'nin kaynaklarını halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak, kamusal hizmetleri güçlendirmek ve ilçemizin yaşam kalitesini artırmaktır. Çünkü bütçenin sahibi Maltepelilerdir' diye konuştu.

Maltepe Belediyesi'nin ekim ayı toplantılarının ikinci oturumu, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen Başkanlığı'nda, Belediye Meclis toplantı salonunda yapıldı. Meclis açılış konuşmasına Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana gelen bina çökmesinde vefat edenleri ve Düzce'de trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i anarak başlayan Köymen, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağışlara karşı yapışan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

2027 Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Yapılan açılış konuşmasının ardından 2027-2029 Stratejik Planı, 2027 yılı performans programı uygulaması ve takibi ile 2027 yılı mali yılı ve izleyen iki yıl bütçe tasarısı görüşülüp oylanarak karara bağlandı. Bütçe görüşmelerinde siyasi parti grupları adına konuşmaların yapılmasının ardından bütçe kalemleri ve kararnamesi oylandı. Oylamada 2027 yılı bütçesi 11,5 milyar TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

"Bütçenin temeli toplumcu ve kamucu belediyecilik anlayışı"

Bütçe oylamasının tamamlanmasının ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen bir konuşma yaptı. 2027 bütçesinin, stratejik planın ve performans programının bir yıl içerisinde hazırlandığını belirten Başkan Köymen "Stratejik planımızın vizyonu, Maltepe'de yaşam kalitesini arttırmak misyonumuzla Maltepelilerin kent hakkını koruyan bir belediye olmak. Daha önce de ifade etmiştik. Biz bu anlayışta belediyeciliği yalnızca altyapı ve fiziksel hizmetlerden ibaret görmüyoruz. Kent hakkı, herkesin güvenli bir ortamda kamusal hizmetlerden eşit biçimde yararlanabilmesi, sosyal desteklere erişebilmesi, güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi, kültür ve sanata erişebilmesi ve kentin geleceğine ilişkin kararlara katılabilmesi olarak görüyoruz. Bu nedenle 2027 bütçemizin temelinde toplumcu, adil, katılımcı ve kamucu belediyecilik anlayışı bulunuyor" dedi.

"Kentsel dönüşüm ve afetleri azaltım çalışmaları kararlılıkla sürdürülecek"

Önceliklerinin başında afetlere dirençli bir Maltepe'nin bulunduğuna değinen Köymen "2027 bütçemizde şehircilik ve afetle mücadele için yaklaşık 1 milyar 170 milyon TL pay ayrılıyor. Bilimsel planlama ve kentsel dönüşüm ve afetleri azaltım çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bir diğer temel önceliğimiz sosyal belediyecilik. Ekonomik şartlar nedeniyle zorlanan çocuklarımızın yanında olmak, sosyal destek projelerimizi güçlendirmek ve kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Maltepe oluşturmak için çalışıyoruz. Stratejik planımızda sosyal destek alanındaki faaliyetler için yaklaşık 1,17 milyar TL mali bütçe öngörüyoruz. Ayni ve nakdi yardımlardan aşevi hizmetlerine, ihtiyaç sahibi ailelere destekten evde bakım hizmetlerine kadar sosyal belediyeciliği güçlendirmeye devam edeceğiz. Kadınların, çocukların ve dezavantajlı grupların kent yaşamına eşit katılımı da önceliklerimiz arasında. Kadınların güçlenmesi, ayrımcılığın önlenmesi ve çocukların üstün yararının korunması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Kaynaklar halkın ihtiyaçları için kullanılacak"

2027 bütçesinin daha dirençli, daha eşit, daha yeşil, daha dayanışmacı ve daha yaşanabilir bir Maltepe hedefinin önemli bir adımı olduğuna işaret eden Köymen "Bütün bu çalışmaların ortak noktası Maltepe'nin kaynaklarını halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak, kamusal hizmetleri güçlendirmek ve ilçemizin yaşam kalitesini arttırmaktır. Çünkü bütçenin sahibi Maltepelilerdir. Dolayısıyla her bir kaynağın hesabını vermek bizim için yalnızca yasa değil, aynı zamanda siyasi ve ahlaki bir sorumluluktur. Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilen bir yönetim anlayışından vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla kabul ettiğimiz 2027 yılı bütçemizin Maltepemize ve Maltepelilere hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
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