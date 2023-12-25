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Maltepe Belediyesi 2024'e Koşarak Girdi - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi 2024'e Koşarak Girdi

Maltepe Belediyesi, 2023 yılının sona ermesine sayılı günler kala 2024 yılını 'Run to 2024' koşusuyla karşıladı. Koşuya yüzlerce Maltepeli sporsever katılım gösterdi.

Maltepe Belediyesi 2024\'e Koşarak Girdi
25.12.2023 - 17:03,
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Maltepe Belediyesi, 2023 yılının sona ermesine sayılı günler kala 2024 yılını "Run to 2024" koşusuyla karşıladı. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği koşu, dün Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda atletizm pisti yanındaki alanda düzenlendi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın startını verdiği yarışı erkeklerde Abdülhalik Çağıran, kadınlarda İlkay Dönmez birinci olarak bitirdi.

Her yaştan yüzlerce Maltepeli sporseverin katılım gösterdiği organizasyona Belediye Başkanı Ali Kılıç, kızı Alin Kılıç ile birlikte katıldı. Maltepe Belediyesi'nin spor alanındaki çalışmalarıyla İstanbul'un en hareketli ilçe belediyesi olduğuna işaret eden Kılıç, "Yılın bu son günlerinde, yeni yıla adım atacağımız bu güzel hafta sonunda hepinize katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu koşumuzun gelecek yıllarda sevgiye, barışa, kardeşliğe, birliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun" dedi.

YARIŞ, YILBAŞI KONSEPTLİ DÜZENLENDİ

Yılbaşı konseptli 6 kilometrelik genel klasman koşusunda erkeklerde Abdülhalik Çağıran 18 dakika 18 saniyeyle birinci olurken, Ayetullah Baz 19 dakika 21 saniyeyle ikinci, Seyed Ehsan Saadatı 19 dakika 54 saniyeyle üçüncü oldu. Koşuyu kadınlarda İlkay Dönmez 24 dakika 23 saniyeyle birinci, Aliye Rabia Sönmez 25 dakika 22 saniyeyle ikinci, Gülnaz Ayar 26 dakika 1 saniyeyle üçüncü tamamladı.

Yeni yılın yeni umutlarla gelmesini dileyen katılımcılar, "2024'e girerken, daha parlak bir geleceğe doğru birlikte koşmanın mutluluğunu yaşadık. Yeni yılın ülkemize ve dünyaya barış ve kardeşlik getirmesini diliyoruz. Bu özel günde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştular. Koşuya katılım sağlayanlara hatıra madalyası ve yılbaşına özel şapka hediye edildi.

Kaynak: ANKA
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