Maltepe Belediyesi'nden Kaçak İnşaatlara Yıkım - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi'nden Kaçak İnşaatlara Yıkım

Maltepe Belediyesi\'nden Kaçak İnşaatlara Yıkım

Maltepe Belediyesi, cadde ve sokaklardaki işgalleri engellemek ve hazine arazilerindeki kaçak inşaatlar için denetimlerini sürdürdü. Büyükbakkalköy ve Aydınevler'deki kaçak yapılar yıkıldı.

08.10.2024 17:33  Güncelleme: 17:38
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Maltepe Belediyesi, bir yandan cadde ve sokaklarda yapılan işgalleri engellemek için denetimlerini sürdürürken, bir yandan da hazine arazilerinde yapılan kaçak inşaatlara yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede Büyükbakkalköy ve Aydınevler'de hazine arazilerine yapılan inşaatlar yıkıldı.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki her türlü işgale yönelik denetimlerine hız kesmeksizin devam ediyor. Cadde ve sokaklarda seyyar satıcı, esnaf ve kaldırımlar üzerindeki işgallere yönelik mücadelelerini hızla sürdüren zabıta ekipleri, hazine arazileri üzerinde olan kaçak inşaatlarla birlikte her türlü kaçak yapılaşma ve inşaatlar için de sıkı denetim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Aydınevler Mahallesi'nde hazine arazisini işgal eden ve kadastral yolda kalan yapılaşmaya, "2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 16. Maddesi ve 775 sayılı Kanun" kapsamında işlem yapıldı. Yıkım işleminden önce altyapı kurumlarınca yıkılacak evin doğalgaz, su, telefon ve elektrik bağlantıları kesildi.

Yine çalışmalar kapsamında Büyükbakkalköy'de de hazine arazisinde kalan yapılaşmalar; Kentsel Dönüşüm, Fen İşleri, İmar ve Şehircilik ile birlikte Zabıta Müdürlüğü denetiminde yıkıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Maltepe Belediyesi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe Belediyesi'nden Kaçak İnşaatlara Yıkım - Son Dakika

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