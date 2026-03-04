İstanbul\'dan 8 Mart\'ta güçlü eşitlik mesajı

CHP İstanbul İl Başkanlığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu tarafından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında seminer düzenlendi. Kadınların çalışma hayatındaki yeri, karşılaştıkları engeller, yapısal eşitsizlikler ve çözüm önerilerinin ele alındığı buluşmada, yerel yönetimlerin eşitlik politikalarına dair önemli mesajlar verildi.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) koordinasyonunda ILO 190 kapasite geliştirme süreci kapsamında gerçekleşen etkinlikte; çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi, kurumsal mekanizmaların oluşturulması ve yerel yönetimlerin sorumluluğu masaya yatırıldı. Toplantıya Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in yanı sıra, CHP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Selli Dursun, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Serhan Dedetaş, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ve Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu da katıldı.

"Eşitlik bir iyi niyet beyanı değil kurumsal sorumluluktur"

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen konuşmasında, kadın emeğinin yalnızca ekonomik değil, toplumsal dönüşümün de temel gücü olduğuna dikkat çekti. Kadınların çalışma hayatında çoklu eşitsizliklerle karşı karşıya kaldığını belirten Köymen, ücret adaletsizliği, güvencesizlik, karar alma mekanizmalarından dışlanma ve şiddet riskinin yapısal sorunlar olduğunun altını çizdi. Köymen, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesini esas alan ILO 190 Sözleşmesi'nin önemine değinerek, "Bu metin yalnızca bir imza değil, bir dönüşüm programı olarak ele alınması gerekiyor. Maltepe Belediyesi'nde bu kapsamda birimler arası kadın temsilcilerden oluşan uyum komisyonu kuracağız, ölçme ve izleme mekanizmalarını devreye alarak belediyeye özgü bir politika belgesini de meclis onayına sunacağız. Ölçmeden iyileştiremeyiz. Anonim anketler, değerlendirme formları ve endeks çalışmalarıyla mevcut durumu objektif verilerle ortaya koyacağız. Eğitim programları ve bilgilendirme çalışmalarıyla süreci tüm çalışanlara yayacağız" diye konuştu.

Kadın emeği görünür olacak

Köymen, yerel yönetimlerin eşitliğin en güçlü inşa alanı olduğunu belirterek, Maltepe'de kadınların yalnızca hizmet alan değil; karar veren, üreten ve yöneten özne olduğu bir kent anlayışını savunduklarını söyledi. Kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen projeler, dayanışma merkezleri ve kooperatif iş birliklerinin bu vizyonun parçası olduğunu dile getirdi. Konuşmasında kültür-sanat alanındaki eşitlik çalışmalarına da değinen Köymen, "Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor" projesinin kadınların kendi hikayelerini kamusal alana taşıdığı güçlü bir eşitlik adımı olduğunu ifade etti. Farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden kadınların kendi emekleriyle film üretmesinin, kadın sözünü görünür kıldığını vurguladı.

"Kadın hakları demokrasi meselesidir"

Kadın cinayetlerinin ve kadınların maruz kaldığı her türlü eşitsizliğin politik olduğuna işaret eden Köymen, kadın hakları mücadelesinin "annemiz, bacımız" söylemiyle sınırlandırılamayacağını söyledi. Bunun bir eşitlik, özgürlük ve adalet meselesi olduğunu belirten Köymen, şiddetsiz ve güvenli çalışma alanları oluşturma kararlılığını yineledi. Etkinlik, kadın emeği ve toplumsal eşitlik mücadelesinin yerel yönetim politikalarıyla güçlendirilmesi gerektiği yönündeki ortak mesajla sona erdi. - İSTANBUL