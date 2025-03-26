Maltepe Belediyesi\'nden Mezarlıklara Ücretsiz Ring Seferleri

Maltepe Belediyesi, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Maltepe Belediyesi'nce organize edilecek seferler, arife günü olan 29 Mart ve bayramın ilk günü 30 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. 08.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek seferlerle vatandaşlar, Kurtköy, Yeni Şeyhli, Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa, Başıbüyük, Küçükyalı, Osmangazi ve Gülsuyu mezarlıklarına ücretsiz olarak taşınacak. Ring halinde gerçekleştirilecek seferlerde araçlar, Atatürk Caddesi, Başıbüyük eski minibüs duraklarının olduğu yerden kalkacak. - İSTANBUL