Maltepe Belediyesi'nden Ramazan'a özel Orta Oyunu Etkinlikleri - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi'nden Ramazan'a özel Orta Oyunu Etkinlikleri

Maltepe Belediyesi\'nden Ramazan\'a özel Orta Oyunu Etkinlikleri

Maltepe Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği orta oyunu etkinlikleri ile büyük ilgi görüyor. Konserler ve Karagöz-Hacivat gibi geleneksel oyunların sahnelendiği etkinlikler, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Etkinlikler 12, 15, 19 ve 22 Mart tarihlerinde farklı mekanlarda devam edecek.

10.03.2025 11:33  Güncelleme: 11:37
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Ramazan ayında orta oyunu etkinliği düzenleyen Maltepe Belediyesi'nin programları büyük beğeni topluyor.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde; keman, kanun, ud ve perküsyon eşliğinde sergilenen konserlerin yanı sıra, Karagöz ile Hacivat oyunu, ortaoyunu ve Aşuk ile Maşuk oyunu sahnelendi. Oyuncular sahneye seyircilerin arasından gelerek sürpriz yaptı. Oyuncuların güldüren, düşündüren ve eğlendiren performansları büyük beğeni topladı ve ayakta alkışlandı. Oyun sonrası seyirciler Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'e teşekkürlerini yolladı.

Etkinlikler devam edecek

12 Mart'ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde tekrarlanacak etkinlik, 15 ve 22 Mart'ta Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, 19 Mart'ta Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi'nde ve 28 Mart'ta Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe Belediyesi'nden Ramazan'a özel Orta Oyunu Etkinlikleri - Son Dakika

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