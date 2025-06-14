Maltepe Belediyesi\'nden Ücretsiz Yaz Gezileri Başladı

Maltepe Belediyesi'nin İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarına yönelik düzenlediği "Yaz Gezileri" başladı.

Maltepe'de ikamet eden 18 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik ücretsiz organize edilen gezilerin ilk durağı Beykoz Siloları oldu. Maltepeliler, uzun yıllar akaryakıt depoları olarak kullanılan, işlevlerini kaybettikten sonra, İBB Miras'ın kapsamlı restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarıyla İstanbul'a kazandırılan kültür sanat merkezini ziyaret etti. Katılımcılar, profesyonel rehber eşliğinde Dijital Sanatlar Müzesi'ni, Doğa ve Bilim Müzesi'ni ve çok amaçlı birimleri gezdi. Yaz boyunca sürecek gezilere kayıtlar Maltepe Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ve belediye web sitesinden paylaşılacak link üzerinden alınacak. - İSTANBUL