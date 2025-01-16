Maltepe Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Ücretsiz Tiyatro Etkinlikleri - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Ücretsiz Tiyatro Etkinlikleri

Maltepe Belediyesi\'nden Yarıyıl Tatilinde Ücretsiz Tiyatro Etkinlikleri

Maltepe Belediyesi, yarıyıl tatili kapsamında çocuklara yönelik ücretsiz tiyatro etkinlikleri düzenliyor. Etkinlikler, 18 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Toplamda 16 farklı tiyatro oyunu çocuklarla buluşacak.

16.01.2025 16:23  Güncelleme: 16:27
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Maltepe Belediyesi yarıyıl tatiline başlayan Maltepeli çocukları tiyatro oyunları ile buluşturacak. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce ücretsiz düzenlenecek oyunlar 18 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Binlerce çocuğu tiyatro ile buluşturacak etkinlikler, Mask- Kara Tiyatrosu'nun "Gökten Çok Elma Düştü" isimli oyununun gösterimiyle başlayacak. Macera ve eğlenceyi bir araya getiren oyunlardan masal kahramanlarının öykülerine, eğitici oyunlardan illüzyon gösterisine 16 farklı oyun Maltepeli minikler ile buluşacak.

16 oyun sahnelenecek

Tiyatro Melodram "Kediler Sokağı Müzikali", Balon Kukla Tiyatro "Küçük Kara Balık", PrimaAtölye "Beceriksiz Kral'ın Öyküsü", "Galaksi Yolcusu Kalmasın", "Sihirbazın Çırağı", İmagineer Kids "Süper Patates, Define Avı", Levent Maruf illüzyon gösterisi, Altınok Tiyatro "Süper Dedektifler", Sahnebaz "Sirk Masalı," Köstekli 34 "Bir Kaşifin Macerası", Tiyatro 12 "Tati", Altınok Tiyatro "Lafontaine Masalları", The Box Entertainment "Gulliver'in Gezileri", 1001 Tiyatro "Kutup Masalı", Mahal Tiyatro "Masallar Sokağı" isimli oyunlarıyla sahne alacak. Oyunların detaylarına belediyenin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Tiyatro gösterimlerinin gün ve saatleri şöyle:

18 Ocak Cumartesi- Mask- Kara Tiyatrosu- Gökten Çok Elma Düştü

19 Ocak Pazar- Tiyatro Melodram- Kediler Sokağı Müzikali

20 Ocak Pazartesi- Balon Kukla Tiyatro- Küçük Kara Balık

21 Ocak Salı- Primatölye- Beceriksiz Kral'ın Öyküsü

22 Ocak Çarşamba- İmagineer Kids- Süper Patates- Define Avı

23 Ocak Perşembe- Levent Maruf İllüzyon Gösterisi

24 Ocak Cuma- Altınok Tiyatro- Süper Dedektifler

25 Ocak Cumartesi- Primatölye- Galaksi Yolcusu Kalmasın

26 Ocak Pazar- Sahnebaz- Sirk Masalı

27 Ocak Pazartesi- Köstekli 34- Bir Kaşifin Macerası

28 Ocak Salı- Tiyatro 12- Tati

29 Ocak Çarşamba- Altınok Tiyatro- La Fontaine Masalları

30 Ocak Perşembe- The Box Entertainment- Gulliver'in Gezileri

31 Ocak Cuma- 1001 Tiyatro- Kutup Masalı

1 Şubat Cumartesi- Primatölye- Sihirbazın Çırağı

2 Şubat Pazar- Mahal Tiyatro- Masallar Sokağı - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Ücretsiz Tiyatro Etkinlikleri - Son Dakika

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