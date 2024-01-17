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Maltepe Belediyesi Öğrencilere Ücretsiz Ders Atölyeleri Düzenliyor - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi Öğrencilere Ücretsiz Ders Atölyeleri Düzenliyor

Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet ve Bilim Düşler Merkezi'nde Maltepeli öğrencilere yönelik ücretsiz ders atölye çalışmaları düzenliyor. Çalışmalar kapsamında ilkokul 4. sınıf öğrencileri için ünite bazlı konu pekiştirme atölyeleri gerçekleştiriliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde okul ve sınav müfredatına uyumlu konu tekrarları ve etkinlik çözümleri yapılıyor. Detaylı bilgi için Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'nden iletişim kurulabilir.

Maltepe Belediyesi Öğrencilere Ücretsiz Ders Atölyeleri Düzenliyor
17.01.2024 - 17:30,
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Maltepe Belediyesi Cumhuriyet ve Bilim Düşler Merkezi'nde Maltepeli öğrencilere yönelik ücretsiz ders atölye çalışmaları düzenliyor.

Çalışmalar kapsamında ortaokula geçiş öncesi ilkokul 4. sınıf öğrencileri için ünite bazlı konu pekiştirme atölyeleri gerçekleştiriliyor. Sene boyunca devam edecek çalışmalarla öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına ve okuldaki derslerine katkı sağlanıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde okul ve sınav müfredatına uyumlu konu tekrarları ve etkinlik çözümleri yapılıyor. Öğrencilere önceki gün İngilizce dersinde beşinci ünite my day konusu, dün Fen Bilimleri Atölyesi'nde maddeyi niteleyen özellikler anlatıldı.

Atölye çalışmalarına katılım için Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'nden 0 216 208 96 98 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabiliyor.

Kaynak: ANKA
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