Maltepe Belediyesi Ramazan'da Sosyal Desteklerini Artırıyor - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi Ramazan'da Sosyal Desteklerini Artırıyor

Maltepe Belediyesi Ramazan\'da Sosyal Desteklerini Artırıyor

Maltepe Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve alışveriş kartı desteği sunarak sosyal dayanışmayı güçlendiriyor. Aşevi kapasitesi artırılarak sıcak yemek hizmeti de veriliyor.

27.02.2025 17:16  Güncelleme: 17:21
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Maltepe Belediyesi, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma ayı Ramazan'da sosyal destek çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda aşevi kapasitesi arttırılırken, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi veya alışveriş kartı desteği veriliyor.

Maltepe Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan öncesi dayanışma ağını büyütmeye devam ediyor. Yaklaşan Ramazan öncesi, Zümrütevler'de bulunan aşevinin kapasitesini arttırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunmaya hazırlanan belediye ekipleri, ilçenin 18 mahallesinde Ramazan boyunca gıda kolisi ve alışveriş kartı desteği sunacak. Bu kapsamda belediyeye ait depolarda özenle ve hijyenik şartlarda paketlenen ve içerisinde bakliyat, sıvı yağ, çay, şeker gibi temel gıda malzemelerinin olduğu gıda kolileri araçlara yüklenerek, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Alışveriş kartı da veriliyor

Gıda desteğinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla başlatılan alışveriş kartını da vatandaşlara ulaştıran ekipler, Ramazan boyunca Maltepe Belediyesi'ne başvuran vatandaşlara da gerekli incelemeler sonrasında gıda kolisi veya alışveriş kartını ulaştıracak.

Başvurular dikkatle değerlendiriliyor

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, "Maltepe Belediyesi olarak, Ramazan ayının bereketini tüm komşularımızla paylaşarak sosyal dayanışmayı güçlendiriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolisi ve alışveriş kartı desteği sağlıyoruz. Başvuruları dikkatle değerlendirerek, sosyal desteğin en doğru şekilde ulaştırılmasını sağlıyoruz. Başvuru aşamasından değerlendirme ve tedarik aşamasına kadar tüm ekip olarak büyük bir titizlikle çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe Belediyesi Ramazan'da Sosyal Desteklerini Artırıyor - Son Dakika

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