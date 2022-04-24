Maltepe'de 23 Nisan rengarenk etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Maltepe'de 23 Nisan rengarenk etkinliklerle kutlandı

24.04.2022 12:07
Maltepe'de 23 Nisan rengarenk etkinliklerle kutlandı

Maltepe Belediyesi, 23 Nisan'da Fındıklı Mahallesi'nde renkli aktivitelerle çocukların gününü kutladı.

Maltepe Belediyesi, 23 Nisan'da Fındıklı Mahallesi'nde renkli aktivitelerle çocukların gününü kutladı.

Maltepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için özel bir program hazırladı. Fındıklı Mahallesi Mustafa Zengin Ortaokulu arkasındaki alanda yapılan kutlamalarda animatörler, balon şov, sihirbaz gösterisi, interaktif konser etkinlikleri yapıldı. Bunların yanı sıra çocukların bilgi ve becerilerini geliştirecek atölyeler de yer aldı. Kum boyama, heykel, origami gibi atölyelere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Farklı noktalardaki oyun alanlarında çocuklar enerjilerini atarken, karikatüristler de kendilerine ayrılan alanda gün boyu çocukların resimlerini yaptı.

Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu da etkinlikte sahne aldı. Koro, 23 Nisan ve Cumhuriyet değerlerine sahip şarkılar seslendirdi. Etkinlikte çocuklara özel hediyeler verilerek, ikramlarda bulunuldu. Fındıklı Mahallesi'nde 23 Nisan yedi saat süren dolu dolu bir programla kutlandı. Maltepe Belediyesi, 24 Nisan'da da aynı programı Zümrütevler Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Maltepe'de 23 Nisan rengarenk etkinliklerle kutlandı
Maltepe'de 23 Nisan rengarenk etkinliklerle kutlandı
Maltepe'de 23 Nisan rengarenk etkinliklerle kutlandı
Maltepe'de 23 Nisan rengarenk etkinliklerle kutlandı

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Maltepe Belediyesi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Maltepe'de 23 Nisan rengarenk etkinliklerle kutlandı - Son Dakika


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